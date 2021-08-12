У Росії на Камчатці на території Кроноцького заповідника у Курильське озеро впав вертоліт Мі-8, у район аварії прибули рятувальники.
До рятувальної операції залучили 60 осіб та десять одиниць техніки, йдеться на сайті МНС Росії.
Вже стали відомі головні подробиці трагедії – скільки жертв, імена всіх, хто був на борту, і можлива причина.
На борту перебували 16 осіб, вісім – вижили та перебували у важкому стані, йдеться у Telegram-каналі Amur Mash.
За його даними, вертоліт занурився на глибину понад 100 метрів біля острова Серце Алаїда, і водолази не можуть туди зануритися. До рятувальної операції нібито планують залучити водолазів Тихоокеанського флоту, які готові до занурення на велику глибину.
Вертоліт летів від Миколаївки до озера Курильське – це популярний маршрут.
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У компанії у 2019-му Ространснагляд та МНС знайшли відразу низку порушень, зокрема, з'ясували, що командири робили більше норми, пілотів не вчили, як поводитися в екстрених ситуаціях, аварійні виходи були завалені.
На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу та 13 туристів, серед яких була дитина, повідомляє LIFE SHOT в Telegram.
На каналі зазначається, що кільком людям вдалося вибратися з води. Співробітники Кроноцького заповідника по звуку зрозуміли, що з вертольотом щось сталося, і на катерах вирушили на місце аварії.
Список членів екіпажу та пасажирів:
Члени екіпажу:
- Микола Сорокін – командир екіпажу;
- Яків Медведєв – штурман, був врятований;
- Марат Мадієв – механік, був врятований.
Пасажири вертольота:
- Анастасія Пономарьова – врятована;
- Віктор Стрєлкін – врятований;
- Михайло Маляков – врятований;
- Георгій Кованцев – врятований;
- Микола Корженевський – врятований;
- Олена Антипина – врятована;
- Євген Кулаков;
- Ольга Кремньова;
- Данило Маляков;
- Ірина Мозолєва;
- Кирило Скварников;
- Ельвіра Чернова;
- Олена Харитонова;
Деякі речі пасажирів дістали з води.
Розпочато справу за ст. 263 Кримінального кодексу РФ – "Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинили з необережності смерть двох чи більше осіб".
Можлива причина аварії Мі-8 на Камчатці – помилка пілотування. За попередніми відомостями, борт збився з курсу через туман та сів на воду, а не на майданчик.
Мі-8 – це багатоцільовий радянський/російський вертоліт, який було розроблено у 1960-х років дослідно-конструкторським бюро М. Міля, пише Вікіпедія.
Борт є наймасовішим дводвигунним вертольотом у світі та входить у список наймасовіших вертольотів в історії авіації. Всього було створено понад 12 тис. примірників Мі-8.