На борту звалився Мі-8, за попередніми відомостями, було 16 осіб, а вижили – вісім.

У Росії на Камчатці на території Кроноцького заповідника у Курильське озеро впав вертоліт Мі-8, у район аварії прибули рятувальники.

До рятувальної операції залучили 60 осіб та десять одиниць техніки, йдеться на сайті МНС Росії.

Вже стали відомі головні подробиці трагедії – скільки жертв, імена всіх, хто був на борту, і можлива причина.

На борту перебували 16 осіб, вісім – вижили та перебували у важкому стані, йдеться у Telegram-каналі Amur Mash.

За його даними, вертоліт занурився на глибину понад 100 метрів біля острова Серце Алаїда, і водолази не можуть туди зануритися. До рятувальної операції нібито планують залучити водолазів Тихоокеанського флоту, які готові до занурення на велику глибину.

Вертоліт летів від Миколаївки до озера Курильське – це популярний маршрут.

Читайте такожВрізався у скелю: в Росії розбився пасажирський літак – всі 28 людей загинули (фото, відео)Журналісти з'ясували, що Мі-8 належить компанії "Витязь-Аеро", якою володіє депутат-мільярдер Ігор Редькін, звинувачений у вбивстві людини з рушниці.

У компанії у 2019-му Ространснагляд та МНС знайшли відразу низку порушень, зокрема, з'ясували, що командири робили більше норми, пілотів не вчили, як поводитися в екстрених ситуаціях, аварійні виходи були завалені.

На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу та 13 туристів, серед яких була дитина, повідомляє LIFE SHOT в Telegram.

На каналі зазначається, що кільком людям вдалося вибратися з води. Співробітники Кроноцького заповідника по звуку зрозуміли, що з вертольотом щось сталося, і на катерах вирушили на місце аварії.

Список членів екіпажу та пасажирів:

Члени екіпажу:

Микола Сорокін – командир екіпажу;

Яків Медведєв – штурман, був врятований;

Марат Мадієв – механік, був врятований.

Пасажири вертольота:

Анастасія Пономарьова – врятована;

Віктор Стрєлкін – врятований;

Михайло Маляков – врятований;

Георгій Кованцев – врятований;

Микола Корженевський – врятований;

Олена Антипина – врятована;

Євген Кулаков;

Ольга Кремньова;

Данило Маляков;

Ірина Мозолєва;

Кирило Скварников;

Ельвіра Чернова;

Олена Харитонова;

Деякі речі пасажирів дістали з води.

Розпочато справу за ст. 263 Кримінального кодексу РФ – "Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинили з необережності смерть двох чи більше осіб".

Можлива причина аварії Мі-8 на Камчатці – помилка пілотування. За попередніми відомостями, борт збився з курсу через туман та сів на воду, а не на майданчик.

Мі-8 – це багатоцільовий радянський/російський вертоліт, який було розроблено у 1960-х років дослідно-конструкторським бюро М. Міля, пише Вікіпедія.

Борт є наймасовішим дводвигунним вертольотом у світі та входить у список наймасовіших вертольотів в історії авіації. Всього було створено понад 12 тис. примірників Мі-8.

Автор: Екатерина Присяжнюк