У тому числі відбулися і перестановки.

У Російських Військово-морських силах відбулися кадрові перестановки. Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на власні джерела, у першу чергу вони торкнулися Балтійського флоту.

Колишній командувач Балтійського флоту, адмірал Віктор Ліїна отримав посаду начальника Тихоокеанського флоту. На його місце призначили віце-адмірала Володимира Воробйова.

До цього Воробйов займав посаду заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ.

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"Укази про призначення адміралів Воробйова та Ліїна командувачами Балтфлотом і ТОФ підписані, найближчим часом вони вилітають до місць призначення і розпочнуть виконання своїх обов'язків", - передає слова одного із джерел "РИА Новости".

Поки що офіційно про ці кадрові зміни у ВМС Росії повідомлено не було.

Зміни у командуваннях флоту РФ

Вчора, 20 квітня, стало відомо, що адмірал Сергій Авакянц покинув посаду командувача Тихоокеанського флоту. Він працював на цьому місці із 2012-го року.

На даний момент Авакянц призначений на посаду голови штабу, який займається центрами військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання.

14 квітня Тихоокеанський флот привели до повної бойової готовності "в рамках раптової перевірки". Вона завершилася 20 квітня. РосЗМІ пов’язують звільнення Авакянца з цією перевіркою.

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