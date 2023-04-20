Сергій Авакянц був командувачем ТОФ з 2012 року.

Адмірал Сергій Авакянц пішов з посади командувача Тихоокеанського флоту (ТОФ) Росія. Про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ", посилаючись на повпреда президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва.

Зазначається, що після відходу з посади Авакянца призначать главою штабу, який курує російські центри "військово-спортивної підготовки" і "патріотичного виховання".

У прес-службі ТОФ журналістам "Коммерсанта" поки не надали коментаря з приводу звільнення їхнього командувача.

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Авакянц був призначений командувачем ТОФ у травні 2012 року, йому присвоєно низку російських нагород за військову службу.

Тихоокеанський флот піднімали за тривогою - що відомо

14 квітня стало відомо, що Тихоокеанський флот Росії піднято за тривогою у повному складі й приводиться у найвищий ступінь боєготовності в рамках раптової перевірки за наказом міністра оборони Сергія Шойгу.

Після цього президент РФ Володимир Путін наказав Шойгу продовжити роботу з розвитку флоту, а також подумати про підготовку нових перевірок.

15 квітня Міноборони Росії опублікувало кадри раптової перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту.

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