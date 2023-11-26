Після загибелі лідера найманців в ЦАР з'явилася можливість для західних держав запропонувати альтернативу.

Були часи, коли лідер групи "Вагнера" Євген Пригожин з'являвся в російському культурному центрі в столиці Центральноафриканської Республіки, сидів зі школярами і обіцяв їм безкоштовні ноутбуки. Однак його смерть зруйнувала відносини найманців з владою ЦАР, які розглядають пропозиції Росії і західних країн, намагаючись знайти заміну "вагнерівцям" в якості гаранта безпеки.

Видання The New York Times пише, що результат цієї боротьби може стати передвісником майбутнього групи на континенті, де ЦАР глибоко загрузла серед жменьки африканських країн, які співпрацюють з Вагнером.

Міністерство оборони Росії прагне перехопити частину діяльності "Вагнера", зберігаючи при цьому свій вплив на континенті. Однак один з високопоставлених західних дипломатів заявив, що невизначеність навколо "Вагнера" в ЦАР відкриває для США та Франції "вікно можливостей" для протидії російському впливу.

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Адміністрація Байдена запропонувала допомогу в забезпеченні безпеки в обмін на звільнення "вагнерівців", повідомили три офіційні особи з ЦАР. Нещодавно представники американської приватної охоронної фірми Bancroft зустрілися з офіційними особами Республіки в столиці.

Фідель Гуанджика, радник з безпеки президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадери, заявив, що його адміністрація повинна до наступного місяця повідомити американським чиновникам, чи готова вона співпрацювати з ними.

Представник Держдепартаменту в своїй заяві повідомив, що США заохочують центральноафриканських чиновників до "здобуття незалежності від групи Вагнера", але від подальших коментарів відмовився.

Туадера також провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, чия участь у справах ЦАР в останні роки ослабла. Наразі французькі та центральноафриканські чиновники розробляють "дорожню карту" для відновлення співпраці у цивільних питаннях.

Однак залишається неясним, чи можуть західні країни запропонувати такий же рівень безпеки, як і найманці, і чм зважаться центральноафриканські чиновники,які находяться у важкому становищі, протистояти повстанським угрупованням та іншим загрозам безпеки без звичних "вагнерівців". Франція, яка скорочує свою присутність у колишніх колоніях на тлі зростаючої ворожості до її впливу, дала зрозуміти, що не надасть війська.

Протягом багатьох років група "Вагнера" захищала керівництво ЦАР, використовуючи жорсткі методи забезпечення безпеки, зброю і пропагандистські кампанії. Натомість вона отримала вигідні концесії на видобуток золота, алмазів і деревини, а також кричущі порушення прав людини щодо мирного населення і в зіткненнях з повстанськими угрупованнями.

Однак в ході інтерв'ю з більш ніж з десятком чиновників і дипломатів, а також аналітиків і правозахисників, проведених протягом декількох тижнів, складається нова картина. Вагнер, за словами багатьох, був важким партнером, з яким багато чиновників хотіли б розпрощатися.

Владислав Ільїн, прес-секретар посольства РФ в Бангі, заявив, що Росія "сповнена рішучості повернутися на африканський континент" і продовжити партнерство з ЦАР у сфері безпеки. При цьому експерти сумніваються, що Туадера відмовиться від співпраці з найманцями

"Туадера схожий на інваліда, який ходить з тростиною, і ця тростина – Вагнер. Росія не знає, як вести бізнес в Африці. Вагнер знає", - зазначив Сергій Єледінов, російський військовий офіцер у відставці і незалежний аналітик з питань безпеки в Африці.

Російських військових інструкторів покликали в ЦАР в 2017 році, коли її погано навчена і недостатньо фінансована армія намагалася стримати повстанські угруповання, які з 2012 року не давали спокою.

Це було швидке рішення для обох сторін: Росія побачила можливість відновити свій вплив на континенті, де вона втратила свій вплив після розпаду СРСР. Уряд ЦАР міг користуватися підтримкою великої держави, не дотримуючись при цьому стандартів в області прав людини і прозорості, яких вимагали західні партнери.

Навіть зараз, коли влада "Вагнера" в ЦАР, очевидно, ослабла, він як і раніше займає важливе місце. Поки йде тіньова боротьба за її майбутнє, в країні залишається понад тисяча найманців і деякі з кращих оперативників угруповання.

Вони все ще контролюють найбільшу золоту шахту в Республіці, а росіяни все ще супроводжують Туадера під час його подорожей по країні.

Солдати національної армії, які пройшли підготовку у російських інструкторів і носять на своїй формі емблему "Вагнера", досі охороняють урядові будівлі і патрулюють околиці біля президентської адміністрації.

У Бангі високопоставлені представники "Вагнера" обідають в тих же ресторанах, які вважають за краще відвідувати західні дипломати і представники ООН. Вони навіть відвідували приватні вечірки, організовані гуманітарними організаціями.

Вони навчають місцевих священиків, щоб ті приєдналися до Російської православної церкви, і фінансують радіостанцію Radio Lengo Songo, яку її головний редактор Фредерік Крок в одному з інтерв'ю назвав такою, що "знаходиться під впливом наших російських партнерів".

Через компанію, що знаходиться під санкціями Мінфіну США, оперативники "Вагнера" також виробляють пиво, горілку і ароматизовані лікери, які поширюються через місцеві заклади.

Багато жителів Центральної Африки, які мають настільки тісні зв'язки з "Вагнером", насилу уявляють собі, як будуть жити без найманців. Багато хто боїться, що без них повернутися повстанці.

Однак є й ті, хто вважає, що жорстка тактика угруповання, включаючи зґвалтування, тортури та інші порушення прав людини, а також економічна експлуатація, зіпсували відносини.

ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина - що відомо

23 серпня 2023 року в Тверській області Росії розбився літак, в якому знаходилися ватажки ПВК "Вагнера" - Дмитро Уткін і Євген Пригожин. Ніхто не вижив в авіакатастрофі.

Після цього стало відомо, що Міністерство оборони РФ зірвало ротацію сил "Вагнера" з Африки. У свою чергу аналітики Американського Інституту вивчення війни відзначили, що у "вагнерівців" виникають проблеми в Африці через напруженість з Міноборони РФ.

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