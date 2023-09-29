Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

У Сербії вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Суд першої інстанції виніс вирок 29 вересня, в адвокат Наумова Мілан Петрович стверджує, сторона захисту буде оскаржувати це рішення, пише Балканська служба Радіо Свобода.

"Ми вважаємо, що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", - сказав адвокат.

Відео дня

За словами Петровича, наразі очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова. Раніше Вищий суд міста Ниш відхилив цей запит.

Справа Наумова - деталі

Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії, - в його машині знайшли гроші та діаманти. Правоохоронці припустили, що вони "ймовірно, походять від злочинної діяльності".

Наумов є фігурантом низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці.

Також відомо, що в Україні йому оголосили дві підозри: "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн.

З України Наумов виїхав за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії. 1 квітня 2022 року Зеленський позбавив його звання.

Вас також можуть зацікавити новини: