Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію.

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації "Другая Украина", яку після обміну в РФ створив обвинувачений у держзраді колишній український політик Віктор Медведчук. Про це повідомляють журналісти "Схем" (Радіо Свобода).

Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію.

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х Драган Станоєвич жив в Україні, очолював "Сербську громаду в Україні", брав участь у засіданнях "Партії політики Путіна" і навіть має майно у Київській та Дніпропетровській областях. Із червня 2021-го він перебуває під санкціями української Ради нацбезпеки і оборони, відтоді йому заборонений в'їзд в Україну протягом трьох років.

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Зараз Драган Станоєвич є чинним кандидатом від проросійської партії "Ми – глас народа" на дострокових парламентських виборах, що мають відбутися 17 грудня 2023 року.

Сам Станоєвича заявив Радіо Свобода, що нібито "ідея не в тому, щоб допомагати Медведчуку, а допомагати українцям".

Після створення підрозділу у Сербії "Другую Украину" перейменували в російському реєстрі: тепер це не "регіональний громадський рух", а "міжнародний громадський рух". Також в організації Віктора Медведчука змінився керівник - ним став громадянин РФ Роман Коваленко.

Діяльність зрадника Медведчука

Колишній лідер "ОПЗЖ" Віктор Медведчук і прокремлівський пропагандист Денис Жарких зареєстрували в Росії громадську організацію "Другая Украина". Новий політичний проект кума Путіна має адресу в Москві і був створений у червні цього року.

Організація у липні проводила так звані конференції, на яких обговорювалися шовіністичні теми. Зокрема учасники дискутували про статтю Медведчука "Дві України як нова політична реальність". Загалом цей антиукраїнський захід отримав назву "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".

Крім Медведчука і Жарких, до проекту приєдналися російські журналісти, колишні депутати від "ОПЗЖ" та різні прокремлівські політтехнологи.

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