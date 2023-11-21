До цього часу Сербія залишалася військово нейтральною країною з точки зору членства у військових альянсах.

Лідер Сербії Александр Вучіч висловив бажання взяти участь у спільних навчаннях з НАТО, що може свідчити про перші кроки країни на користь відмови від свої "нейтральності".

Хоча в рамках спільної прес-конференції з головним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом політик підкреслив, що армія Сербії належить сама собі і так залишатиметься й надалі, пише PTC.

Раніше країна вже брала участь у спільній військовій ініціативі з НАТО (з 2006 року армія Сербії відпрацьовувала військові маневри в рамках "Партнерства заради миру" - програми НАТО, створеної для країн, які не являється офіційними членами Організації).

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"Як головнокомандувач, я надішлю запит до уряду Республіки Сербія розглянути рішення про відновлення спільних навчань з НАТО, які ми проводили раніше, і з іншими нашими партнерами в найближчий період", - заявив Вучич.

Водночас він наголосив, що поки що Сербія не розглядає себе частиною НАТО. "Сербія залишатиметься військово нейтральною країною. Відомо, хто має керівництво та командує армією Сербії", - сказав він.

Сербія починає "відвертатися" від Москви

У вересні 2023 року Сербія, попри риторику на користь Путіна, відвернулася від Росії в одному з найболючіших для Москви питань - закупівлі авіації. Наразі влада намагається оновити свій авіафлот саме західними зразками літаків, щоб замінити ними стару техніку РФ.

Зокрема, йдеться про співпрацю з Airbus, яка передала країни перший військово-транспортний літак типу С295 цього вересня.

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