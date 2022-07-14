Одіозний лідер заявив, що наразі світу потрібне століття миру.

Президент Сербії Александар Вучич побачив ознаки світової війни в Україні та заявив, що на Балканах важливо зробити усе можливе для збереження миру.

Про це повідомляє РТС.

Про війну Росії проти України Вучич згадав під час промови щодо заходів вшанування загиблих у Поточарах, де розташований меморіал геноциду у Сребрениці. Сербський лідер наголосив, що проти боснійців було скоєно великий злочин і логічно, що це має наслідки і через багато років. Водночас він нарікає, що "риторика ненависті" до сербів зміцнюється.

Вучич заявив, що в умовах "майже світової війни, оскільки увесь західний світ воює з росіянами через українців", відбуваються великі зміни і ситуація створює загрози також для Балкан.

"Схоже, усі на Балканах чекають другого раунду, з великими пристрастями, емоціями і ненавистю. Нам потрібно уникнути цього будь-якою ціною… Нам потрібне століття миру", - наголосив Вучич.

Сербський президент додав, що необхідно "знати про все лицемірство, яке нас оточує", але не переходити ту межу, що може призвести до відновлення конфліктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Європарламенті заявили, що Сербія не зможе продовжувати євроінтеграцію без санкцій проти Російської Федерації та Білорусі.

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