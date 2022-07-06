Подальша євроінтеграція країни під загрозою.

Сербія не зможе продовжувати євроінтеграцію без санкцій проти Російської Федерації та Білорусі. У Європарламенті підтримують членство країни в ЄС.

Про це повідомляє видання Балканський оглядач.

"Депутати Європарламенту переважною більшістю голосів прийняли резолюцію, в якій висловлюється підтримка членства Сербії в ЄС, але офіційний Белград також закликають до негайного введення санкцій, введених Європейським парламентом проти Росії та Білорусі, і визначає це як одну з умов подальшого просування Сербії на шляху євроінтеграції", - йдеться в повідомленні.

У резолюції зазначено, що "очікується, що Сербія і Косово підпишуть юридично зобов'язуючу угоду про нормалізацію відносин на основі взаємного визнання". Варто зазначити, що це перший випадок, коли "взаємне визнання" згадується в офіційному документі ЄС.

Як раніше повідомляв УНІАН, Сербія не збирається відмовлятися від російського газу. Вучич також повідомляв, що говорив з Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

Пізніше з'явилася інформація, що влада країни шукають альтернативу російській нафті.

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