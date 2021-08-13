Діти розповіли, що хочуть знайти в школі друзів, вивчити букви та цифри, а також навчитися клацати пальцями.

Відразу 15 пар близнюків підуть у перший клас в одному з округів Шотландії. Інверклайд славиться великим числом близнюків та двійнят

Про це повідомляє ТСН.

Справжній рекорд за кількістю близнюків, які одночасно підуть в школу, встановили ще у 2015 році. Тоді нарахували 19 пар першокласників. У минулому ж році в перший клас пішли лише дев'ять пар дітей.

За традицією першокласники зібралися разом, щоб фотографуватися на пам'ять і поспілкуватися з пресою. Діти розповіли, що хочуть знайти в школі друзів, вивчити букви та цифри, а також навчитися клацати пальцями.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернігові 8 серпня пройшов традиційний фестиваль двійнят і Близнюків CheTwinsFest.

Учасники свята зібралися на вулиці Святомиколаївській, де відбулася побудова фігури у вигляді слова "twins", а також пройшли розважальні заходи та розіграш подарунків. Організатором фестивалю четвертий рік поспіль виступає спільнота мультиродителів Чернігова CheTwins за підтримки управління культури і туризму міськради.

Автор: Анастасія Горбачова