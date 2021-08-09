Свято зібрало 85 учасників віком від 10 місяців до 76 років.

У Чернігові 8 серпня пройшов традиційний фестиваль двійнят і близнюків CheTwinsFest.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники свята зібралися на вулиці Святомиколаївській, де відбулася побудова фігури у вигляді слова "twins", а також пройшли розважальні заходи й розіграш подарунків. Організатором фестивалю четвертий рік поспіль виступає спільнота мультибатьків Чернігова CheTwins за підтримки управління культури й туризму міськради.

Читайте такожУ Львові після дворічної перерви стартував фестиваль джазової музики (відео)За словами Ольги Рись, координаторки спільноти та мами двійнят, цьогорічний фестиваль зібрав 85 пар учасників, наймолодшим ще не виповнилося року, а найстаршим - 76 років. Найстаршими учасниками свята стали Микола та Євген Ткаченки, які випадково дізналися про фестиваль і вперше прийшли на фестиваль двійнят і близнюків. Як розповів Микола Ткаченко, вони з братом народилися у Сосниці в 1945 році, жили в різних містах свого часу, а на пенсії - в Чернігові. "Ми близнюки, і нас було досить складно розрізнити, навіть мати плутала. Так само було і в армії, і на роботі. Співробітники часом тільки за взуттям знали хто є хто", - розповів учасник фестивалю CheTwinsFest.

Організатори фестивалю не випадково обрали для його проведення одну із вулиць у центрі Чернігова.

"Цьогорічний фестиваль не тільки про мультибатьківство, а й про розвиток пішохідності у місті, адже тривають дискусії, чи варто робити вулицю Святомиколаївську пішохідною", - зазначила Рись.

Вона підкреслила, що організатори фестивалю ставили за мету показати, наскільки просторою є вулиця, коли на ній немає автомобілів. Вона перетворюється на камерний простір, але водночас підходить для масових заходів. Адже під час проведення фестивалю там перебували понад 300 людей одночасно.

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Автор: Ірина Синельник