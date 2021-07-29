Після пологів лікарі ретельно оглянули дитину і зрозуміли: всередині у неї щось є.

В Ізраїлі народилася дівчинка з ембріоном свого близнюка у животі.

Це вважається вкрай рідкісним випадком у медицині та вразило лікарів, пише Times of Israel. Схожі зародження плоду всередині іншого плоду зустрічаються приблизно один раз на 500 тис. виношених вагітностей.

Дівчинка народилася на початку липня в медичному центрі "Ассута" в Ашдоді. Перевірки та УЗД на пізніх термінах вагітності показали, що живіт дитини збільшений, а після природних пологів лікарі ретельно оглянули дитину і підтвердили, що всередині в неї щось є. Медики були здивовані, коли зрозуміли, що це ембріон.

Команда провідних фахівців медичного центру провела успішну операцію і видалила з живота дівчинки два схожих один на одного формування. Лікарі вважають, що ембріон розвинувся лише частково і, судячи з усього, був не один.

Читайте такожВ Індії народилася дитина з трьома головами (фото 18+)Дівчинку та її маму, в якої є ще троє дітей, вже виписали додому.

За словами фахівців, існує низка теорій щодо того, як з'являються такі аномалії. Згідно з однією, спочатку в матері зароджуються двоє дітей, однак згодом один з ембріонів поглинає другий. Усередині брата або сестри такий зародок може частково розвинутися, але вижити та існувати - ні.

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Автор: Катерина Комолова