Дипломати країни-агресора стверджують, що заарештований - "психічно нездоровий".

У Стокгольмі (Швеція) затримано чоловіка, який намагався на автомобілі в'їхати на територію посольства РФ. У російському посольстві стверджують, що затриманий - громадянин України. Як повідомило видання Aftonbladet, інцидент стався вранці 28 січня.

"Поліція заарештувала чоловіка, який намагався проїхати через ворота російського посольства на Кунгсхольмені в Стокгольмі", - ідеться в публікації.

Як зазначається, дипломатичне представництво РФ розташоване на вулиці Йорвельсгатан.

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Чоловікові близько 45 років, його затримали, коли він ще перебував у машині.

"Ми заарештували його за спробу грубого проникнення на чужу територію", - заявив представник поліції Деніел Вікдаль.

Правоохоронців на місце події викликала охорона посольства.

У посольстві Росії у Швеції вже заявили про "напад". Згідно із заявою російської сторони, інцидент стався близько 7 ранку, а за кермом автомобіля, який "намагався протаранити" ворота, нібито був громадянин України, який постійно проживає у Швеції.

Жодної серйозної шкоди Посольству не завдано.

У посольстві стверджують, що затриманий - у 2015 і 2018 роках уже скоював напади на посольство і торгпредство РФ у Швеції, його нібито визнано "психічно неадекватним", шведська влада направляла його на відповідне лікування.

Інциденти з російськими посольствами

Нагадаємо, 2023 року в Естонії затримали російського опозиційного журналіста і волонтера Аркадія Бабченка, коли він закидав яйцями російське посольство в Талліні. За даними видання Delfi, після опівночі чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну посольства Російської Федерації. Як зазначалося, чоловік виявився настільки сміливим, що продовжував "бомбардувати" яйцями стіну будівлі навіть на очах поліцейських. Виявилося, що йдеться про журналіста Бабченка, який тривалий час жив в Україні. Сам Бабченко підтвердив, що саме його затримали біля посольства.

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