Вони не виключають такого сценарію.

Наразі Швеція не планує відправляти військовий персонал в Україну, однак може розглянути це, якщо країни-члени НАТО дійдуть згоди у цьому питанні.

Про це журналістам розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Breaking Defense. Він залишив відкритим розгляд такої можливості, якщо від союзників по Півночноатлантичному Альянсу надійде пропозиція.

"Наскільки я розумію, не було єдиної позиції серед країн, які зустрічалися на паризькому саміті на початку цього року. Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", - зазначив міністр. Відео дня

Відправка військ в Україну: що відомо

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що направлення військового контингенту в Україну не слід виключати. Нещодавно він сказав, що це питання доведеться розглянути, якщо росіяни прорвуть фронт, а Україна звернеться по допомогу.

У Литві сказали, що готові відправити своїх солдатів з навчальною місією, однак не отримували такий запит. У Канаді зробили аналогічну заяву.

Також не виключають відправку військ в Україну Нідерланди та Фінляндія, однак Гельсінкі "зараз не бачать у цьому потреби". ЗМІ повідомляли, що в Естонії обговорюють можливість відправки на захід України військ, які могли б взяти на себе "тилові" задачі.

Водночас Сполучені Штати, Велика Британія, Польща, Іспанія, Італія та Німеччина категорично відмовилися від такої ідеї.

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