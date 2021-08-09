Малятко народилася раніше терміну на чотири місяці.

Лікарі в Сінгапурі виписали найменшу новонароджену дитину у світі. Дівчинка провела в лікарні з моменту появи на світ 13 місяців.

Про це повідомляє ВВС.

Малятко Квек Юй Сюань при народженні важила лише 212 грамів, а її зріст склав 24 см. Дитина народилася набагато раніше терміну – під кінець 24 тижня вагітності. Річ у тім, що у мами малюка Юй Сюань розвинулася прееклампсія – високий тиск, який може привести до загибелі дитини та матері. Через небезпечний стан жінці зробили кесарів розтин на чотири місяці раніше терміну.

У Національній університетській лікарні Сінгапуру дівчинці давали "обмежені шанси на виживання".

Читайте такожКитайець продав сіна і відправився в подорож з новою дружиною"Попри труднощі, з ускладненнями здоров'я, які були при народженні, вона надихнула оточення своєю наполегливістю, що робить її надзвичайною дитиною COVID-19 - промінчиком надії серед смути", - йдеться в повідомленні.

Юй Сюань пройшла кілька видів лікування, а її життя безпосередньо залежало від лікарняного обладнання. У дівчинки ще є проблеми з легенями, але лікарі вважають, що надалі ситуація покращиться.

На лікування малятка зібрали майже 367 тисяч доларів, що дало можливість їй вижити та впоратися з труднощами. Зараз Юй Сюань важить 6,3 кілограма.

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Автор: Анастасія Горбачова