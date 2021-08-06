Виписуючись з пологового будинку, вона письмово відмовилася від другої дитини.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області 22-річна дівчина за два роки двічі залишила в пологовому будинку своїх новонароджених дітей.

Про це пише Телеграм-канал "Одесса инфо".

За інформацією джерела, при виписці з пологового будинку вона написала відповідну заяву і "пішла зі спокійною душею геть".

"У свої 22 роки вона відмовилася вже від другої дитини. Першу вона народила 2 роки тому і так само, без докорів сумління відмовилася від малюка. Перший малюк вже пройшов процедуру усиновлення, другий відмовник теж буде усиновлений", - сказано в повідомленні.

Раніше відомий педіатр Євген Комаровський заявив, що половина сімей в Україні не витримують випробування першою дитиною. За його словами, це відбувається через відірваність молодих батьків від процесу прийняття рішень, пов'язаних з дитиною. Він також додав, що після повернення з пологового будинку жінка "виганяє чоловіка з ліжка, тому що він заважає їй доглядати за дитиною вночі".

Також повідомлялося, що на Рівненщині медики приймали пологи в лісі. В умовах місцевого бездоріжжя водій, який віз породіллю в лікарню, заблукав. У підсумку народився хлопчик вагою 3 100 грамів.

Автор: Іван Бойко