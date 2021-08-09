Мати п'ятьох загиблих дітей Сабріна Дуніган / колаж Metro
34-річна американка Сабріна Дуніган втратила під час пожежі всіх п'ятьох дітей.
Про це повідомляє видання Metro.
Трагедія сталася у квартирі в Сент-Луїсі (штат Іллінойс, США) в день народження Сабріни. Жінка залишила вдома без нагляду дітей віком до десяти років, а коли повернулася - виявила, що її будинок горить.
фото Сабріна Дуніган / Facebook
Пожежники з Департаменту пожежної охорони Східного Сент-Луїса виявили тіла двох дітей у спальні. Ще трьох дітей виявили без свідомості, але незабаром вони померли.
"Наша сім'я ніколи не піддавалася такому удару. Ми спустошені. Ми зломлені", - зізналася тітка Сабріни Дуніган.
фото Сабріна Дуніган / Facebook