Жінка залишила вдома без нагляду дітей віком до десяти років, а коли повернулася - виявила, що її будинок горить.

34-річна американка Сабріна Дуніган втратила під час пожежі всіх п'ятьох дітей.

Про це повідомляє видання Metro.

Трагедія сталася у квартирі в Сент-Луїсі (штат Іллінойс, США) в день народження Сабріни. Жінка залишила вдома без нагляду дітей віком до десяти років, а коли повернулася - виявила, що її будинок горить.

Пожежники з Департаменту пожежної охорони Східного Сент-Луїса виявили тіла двох дітей у спальні. Ще трьох дітей виявили без свідомості, але незабаром вони померли.

"Наша сім'я ніколи не піддавалася такому удару. Ми спустошені. Ми зломлені", - зізналася тітка Сабріни Дуніган.

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Автор: Денис Прядко