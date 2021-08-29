Сплеск коронавірусу в США стався у школі. У навчальному закладі вчитель дозволяв собі знімати маску.

У Сполучених Штатах Америки невакцинований від коронавірусу COVID-19 вчитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу.

Як повідомляє Голос Америки, про це йдеться в дослідженні Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) після ретельного вивчення походження сплеску пандемії в одній з каліфорнійських шкіл.

Цей випадок припав на час поширення більш заразного штаму коронавірусу "Дельта" у США.

Зазначається, що з 23 травня по 12 червня 2021 року в учнів початкової школи округу Марін в Каліфорнії та їхніх родин зафіксували 26 лабораторно підтверджених випадків зараження на COVID-19 після контакту із невакцинованим зараженим вчителем.

Читайте такожТрамп назвав зараження COVID-19 "божим благословенням"В одному з класів рівень заражень склав 50% і ризик корелював з тим, наскільки близько діти сиділи до вчителя. 8 з 10 дітей, які сиділи в перших двох рядах заразились, наголошують дослідники.

Вони підкреслюють, що вакцини ефективно захищають від штаму "Дельта", але ризик передачі серед невакцинованих осіб підвищений.

"На додаток до вакцинацій, важливо ретельно дотримуватись нефармацевтичних методів запобігання, включаючи масковий режим, щоб навчання в школі відбувалось безпечно", – нагадують епідеміологи.

Нагадаємо, пандемія COVID-19 розпочалася у березні 2020 року.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 14.40 неділі, 29 серпня, коронавірус в США діагностовано у 38 761 757 осіб, а померли 637 258 інфікованих.

Автори: Леся Лещенко, Екатерина Присяжнюк