Тедрос Гебреєсус також попередив, що очікується поява нових мутацій SARS-CoV-2, але люди можуть запобігати їх появі, запобігаючи передачі коронавірусу.

Штам коронавірусу «Дельта» швидко поширюється серед невакцинованих.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус.

««Дельта» (варіант) є найбільш заразним серед всіх штамів COVID-19, ідентифікованих на сьогодні, він був виявлений щонайменше в 85 країнах і швидко поширюється серед невакцинованих груп населення», - сказав він.

Гебреєсус також попередив, що очікується поява нових мутацій SARS-CoV-2, але люди можуть запобігати їх появі, запобігаючи передачі коронавірусу.

«Це досить просто: більше випадків інфікування, більше варіантів. Менше таких випадків, менше варіантів», - сказав глава ВООЗ.

Штам "Дельта" в Україні

23 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам «Дельта» домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

25 червня уряд вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірус штаму "Дельта". Передусім, буде проводитися контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штамп коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон.

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Автор: Вікторія Токарєва