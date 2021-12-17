Поранення виявилося смертельним. Чоловік помер у лікарні.

У штаті Джорджія (США) маленька дитина знайшла пістолет і випадково застрелила 25-річного чоловіка.

Про це повідомляє NBC.

Постраждалим виявився Дастін Волтерс. Чоловіка знайшли із вогнепальним пораненням, згодом він помер у лікарні.

Читайте такожУ Миколаївській області місцевий житель на полюванні застрелив товаришаПізніше з’ясувалося, що у чоловіка стріляла дитина, якій менш як два роки. Правоохоронці не уточнили, ким загиблий був хлопчику.

Очільник поліції міста Саванна, де сталася трагедія, закликав серйозно поставитися до події та вжити заходів, щоб таке не повторювалося в інших сім'ях.

"Наразі ми хочемо переконатися, що батьки усвідомлюють, що хоча і рідко, але такі інциденти з трагічними наслідками можуть статися", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в італійському Торре-Аннунціата 82-річний чоловік застрелив 67-річну українку, яка працювала доглядальницею його сестри. За словами підозрюваного, його жертва начебто погано працювала.

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Автор: Марта Гичко