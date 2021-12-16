Жінка приїхала в Італію з Львівщини.

В італійському Торре-Аннунціата 82-річний чоловік застрелив 67-річну українку, яка працювала доглядальницею його сестри.

Про це пише Napoli - la Repubblica.

Підозрюваний та його жертва часто конфліктували. 15 грудня близько 14:00 чоловік взяв пістолет та двічі вистрелив в українку.

Читайте такожУ Польщі на вулиці ледь не померла українка, її дивом врятувалиСвідком вбивства стала сестра чоловіка, однак жінка нічого не могла вдіяти, адже вона прикута до ліжка. Від отриманих травм українка померла на місці трагедії.

За даними видання, підозрюваний - італієць Пеллегріно Рейбальді, колишній вчитель математики. Його затримали на місці події.

За словами підозрюваного, у день трагедії йому здалось, що доглядальниця погано працює. Через це між ними виник конфлікт, який закінчився трагедією.

Видання il Fatto Vesuviano з посиланням на сусідів сім’ї пише, що підозрюваний часто конфліктував із доглядальницями сестри, через це жінки часто звільнялись. Місцеві кажуть, що чоловік має важкий характер.

Свідки також розповіли виданню, що під час арешту чоловіка його хвора сестра кричала: "Я тобі ніколи не пробачу".

У Facebook "Книги пам'яті померлих за кордоном українців" зазначили, що покійну звали Марія Баран. Вона була родом із Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, в італійському Трієсті знайшли мертвою 43-річну уродженку Кривого Рогу Аліну Труш. Поліція розглядає версію вбивства чи смерті від передозування наркотичних речовин. Друзі та рідні не вірять у таку смерть й запевняють, що жінка раніше поборола кілька тяжких хвороб.

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Автор: Марта Гичко