Чоловік двічі намагався звести зі світу свою дружину за допомогою змій, але перший замах вона пережила.

Індійський суд засудив чоловіка до двох довічних термінів, визнавши його винним у вбивстві дружини, підкинувши до неї в ліжко кобру.

Про це повідомляє Straits Times.

28-річний Сурадж Кумар був заарештований в 2020 році після смерті його дружини Утри. Поліція розслідувала загибель жінки як вбивство, запідозривши в цьому Сураджа. Чоловік нібито вбив її заради приданого - 500 тисяч рупій (175 тисяч гривень) і нового автомобіля.

25-річну домогосподарку виявили мертвою в її ж будинку на півдні країни в травні минулого року. Сім'я жінки одразу запідозрила недобре, оскільки лише за кілька тижнів до трагедії її вкусила гадюка Рассела, та вона від цього оговталася.

Читайте такожНа Львівщині через укус змії госпіталізовано двох дітейСлідчі дійшли висновку, що за обома спробами стоїть Сурадж. Крім вдівця, також був заарештований чоловік, який допоміг йому дістати змій - він виступив головним свідком у цій справі.

13 жовтня суд визнав Сураджа Кумара винним у тому, що він підкинув кобру на ліжко, поки його дружина спала. Перед цим він роздражнив рептилію, щоб вона напевно вкусила його дружину.

Попри те, що звинувачення вимагало для "чорного вдівця" смертної кари, суддя засудив його до двох довічних термінів і штрафу в розмірі 500 тисяч рупій.

Раніше УНІАН повідомляв про те, як вести себе при укусі гадюки і як надати першу допомогу.

Автор: Станіслав Кожемякін