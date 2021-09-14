До 2 години ночі у 4-річної Калі Кук піднялася температура, а до ранку мала померла.

В американському штаті Техас від коронавірусу померла чотирирічна дівчинка - дитини не стало через кілька годин після появи симптомів.

Про це повідомляє Houston Chronicle.

Інцидент стався в місті Бакліфф - вдень Калі Кук не подавала жодних ознак захворювання, але до 2 години ночі у неї піднялася температура, а до ранку дівчинка померла, ставши наймолодшою жертвою COVID-19 в окрузі Галвестон.

Через стрімкість, з якою розвивалася хвороба, дівчинку навіть не встигли госпіталізувати.

Читайте такожУ США вакциновані проти COVID-19 мають шанс отримати мільйон доларівКалі померла наступного дня після того, як коронавірус виявили у її матері, а також брата і 5-місячної сестри, стан якої теж викликає побоювання у лікарів. Зараз вся сім'я дотримується домашньього карантину.

Імовірно дівчинка заразилася саме вдома - в дитячий садок вона не ходила від 1 вересня.

Про матір Калі відомо, що вона виступала проти вакцинації від COVID-19.

На цьому тлі в місцевому управлінні охорони здоров'я закликали батьків не сподіватися на диво, коли їхні діти захворіли, а звертатися за медичною допомогою.

Сім'я Калі організувала збір коштів на її похорон і зібрала понад 20 тис.доларів.

Нагадаємо, що президента США Джо Байден має намір зробити вакцинацію від коронавірусу для федеральних працівників обов'язковою.

Автор: Станислав Кожемякин