Наразі у США повністю вакциновані від коронавірусу вже 53% громадян.

Американський глава Джо Байден має намір зробити вакцинацію від коронавірусу для федеральних працівників обов’язковою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

У липні Байден заявив, що службовці, крім дотримання маскового режиму й обмежень на офіційні поїздки, повинні будуть вакцинуватися від коронавірусу чи регулярно робити COVID-тести.

За словами співрозмовника, відповідний указ Байден підпише вже у четвер. Документ охопить мільйони федеральних працівників й підрядників, що співпрацюють з урядом.

Читайте такожЗМІ дізналися про плани США скликати глобальний саміт щодо коронавірусуТаким чином влада завершить виконання раніше поставлених завдань щодо кампанії з імунізації про вакцинацію 2,5 мільйона людей, відповів співрозмовник.

Наразі у США повністю вакциновані від коронавірусу вже 53%, зокрема дві третини дорослого населення. Хвороба вбила понад 651 тисячу американців.

У серпні повідомлялося, що обов’язковою вакцинацію зроблять й для американських військових.

Тоді ж міністр оборони США Ллойд Остін попросив Байдена вже до середини вересня додати щеплення від COVID-19 до переліку обов’язкових вакцин для проходження служби.

Нині у списку обов’язкових - 17 вакцин, які військові мають отримати перед початком служби. Серед них – вакцини проти кору, дифтерії, гепатиту, віспи та грипу.

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Автор: Віолетта Орлова