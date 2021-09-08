Під час госпіталізації маля тяжко дихало, страждало від високої температури та інтоксикації.

У Київській дитячій інфекційній лікарні зареєстрували летальний випадок коронавірусу у дитини: померла хвора на COVID-19 дівчинка, якій був 21 день.

Ця дитина стала наймолодшою жертвою коронавірусної хвороби в Україні, розповіла головна лікарка Тетяна Камінська, пише "Українська правда. Життя".

У дівчинки та її мами лікарі підтвердили COVID-19. На п'ятий день хвороби, 27 серпня, дитину в тяжкому стані з дому "швидкою" забрали до лікарні. Маля тяжко дихало, страждало від високої температури та інтоксикації. Його поклали до відділення анестезіології інтенсивної терапії.

За словами лікарки, дитина мала важкий респіраторний дистрес-синдром: кисень через легені не міг насичувати кров.

"Дівчинку того ж дня інтубували, вона отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим на COVID-19, але попри це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", - розповіла Камінська.

Як саме інфікувалася дитина, як її лікували та чи була її мама хвора ще вагітною, поки не повідомляється.

Загалом за півтора року в дитячій інфекційній лікарні Києва лежали 500 дітей з діагнозом коронавірусна хвороба. У всіх, за словами лікарки, був неважкий перебіг, і це перший випадок смерті там. Зараз у лікарні з COVID-19 перебувають 40 дітей віком від народження до 18 років. Від початку осені кількість госпіталізованих дітей незначно збільшилась.

Читайте такожСпалах COVID-19 в одеському таборі: стало відомо, у скількох дітей знайшли штам "Дельта"Як повідомляв УНІАН, у березні в Маріуполі помер хворий на COVID-19 двомісячний хлопчик, якого тоді назвали наймолодшою жертвою коронавірусу. Тоді зазначалося, що спочатку в родині захворіла мати дитини, а немовля померло за добу після госпіталізації.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу різко зросла кількість хворих на COVID-19: виявили 2 772 нові випадки. Захворіли, зокрема, 254 дитини та 46 медпрацівників, 1 017 осіб госпіталізували, а 60 людей померли.

Найближчим часом Державна комісія з питань ТЕБ та НС розгляне запровадження в Україні "жовтої" зони епіднебезпеки.

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Автор: Катерина Комолова