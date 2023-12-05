На думку екс-радника з нацбезпеки США, допомога Україні буде пов'язана з імміграційною реформою.

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що, на його думку, допомога Україні буде пов'язана з реформою імміграційної політики, щоб задовольнити вимоги республіканців і дозволити їй пройти через обидві палати.

На питання в програмі The Hill, чи вважає він, що допомога Україні буде пов'язана з "кількома іншими варіантами", Болтон відповів: "Ну, я думаю, що всі на стороні республіканців хочуть пов'язати її з якоюсь реформою нашої імміграційної політики..., так що я думаю, що це станеться".

Болтон повторив свій заклик до Конгресу виділити 61 мільярд доларів на фінансування України, запитане Білим домом, відзначивши при цьому "ажіотаж" з приводу термінового звернення директора управління управління і бюджету Шаланди Янгк Конгресу про допомогу Україні.

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"Я не думаю, що це знадобиться завтра. Я вважаю, що це терміново, і вважаю, що Конгрес повинен це схвалити", - сказав Болтон. "Я думаю, що в заяві директора з бюджету є невелике перебільшення, але з точки зору предметної політики немає сумнівів, що Конгрес повинен вжити заходів з цього приводу. Я сподіваюся, що це станеться, перш ніж вони поїдуть додому на Різдво".

Лідер сенатської більшості Чак Шумер в понеділок увечері оголосив перше процедурне голосування по додатковому пакету Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів для відправки допомоги Україні, Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону і для гуманітарних цілей в Секторі Гази.

Точних термінів прийняття законодавцями додаткового законопроекту не існує, а це означає, що переговори можуть продовжитися в наступному році, пише The Hill.

Допомога Україні від США - останні новини

Раніше директор Офісу менеджменту і бюджету США Шаланда Янг направила Конгресу терміновий лист про необхідність затвердити фінансування допомоги Україні, зазначивши, що у США "немає грошей і немає часу", щоб продовжувати надавати допомогу Україні.

Як зазначив радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, якщо Конгрес не схвалить фінансування, поставки зброї Києву можуть припинитися.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США перед ключовим голосуванням щодо військової допомоги.

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