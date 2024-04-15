У Збройних силах США повідомили, що під час атаки Ірану на Ізраїль знищили 80 безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет.

В ході масованої повітряної атаки Ірану на Ізраїль половина запущених балістичних ракет не злетіла або впала в польоті. Про це пише ABC News з посиланням на чиновників США.

"Щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, або не запустилися, або зазнали невдачі в польоті, або розбилися, не досягнувши своїх цілей в Ізраїлі", - йдеться у повідомленні.

Якщо це дійсно так, зазначає ABC News, це означало б, що Ізраїлю та його союзникам довелося збити лише половину балістичних ракет, запущених Іраном.

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Раніше чиновник США повідомив виданню, що серед понад 300 безпілотників, крилатих і балістичних ракет було від 115 до 135 балістичних ракет, спрямованих на Ізраїль.

Також у Збройних силах США повідомили, що під час атаки Ірану на Ізраїль знищили 80 безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет.

Раніше США заявляли, що перехопили 70 дронів. Зазначалося, що серед перехоплених цілей - балістична ракета, яка була на ракеті-носії, і сім безпілотників до того, як вони відірвались від землі.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами-камікадзе. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було запущено понад 185 безпілотників, понад 36 крилатих та 110 балістичних ракет. Майже 99% з них перехопили, в цьому допомагали союзники.

Водночас, зазначають аналітики, масована атака Ірана на Ізраїль може бути лише початком, Тегеран має у своєму розпорядженні тисячі ракет та дронів-камікадзе.

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