Велика територія, довгі кордони та широка лінія фронту ускладнює ситуацію для України.

Україна вже понад два роки відбиває численні повітряні атаки російських окупантів. Ізраїль же нещодавно пережив масовану атаку іранських дронів та ракет. Аналітики Інституту вивчення війни порівняли можливості протиповітряної оборони і здатності відбиття ворожих атак цих двох країн.

"Успіх Ізраїлю в захисті від широкомасштабних іранських ракетних ударів і ударів безпілотників з території Ірану 13 квітня підкреслює вразливість, яку українське географічне положення та триваюча деградація парасольки протиповітряної оборони України створюють для українських зусиль із захисту від регулярних російських ракетних ударів і ударів безпілотників", - зазначили експерти у своєму звіті.

Як вказується, по Ізраїлю випустили близько 170 безпілотників Shahed-136/131, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Водночас російські окупанти експериментують з ударами крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками різних розмірів і комбінацій. При цьому ворог регулярно проводить великі комбіновані удари по цілях в Україні.

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За оцінкою ISW, великий комбінований пакет ударів Ірану був значно менш успішним, ніж останні російські удари в Україні, адже ізраїльські засоби ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет. При цьому БПЛА і ракетам довелося перетнути понад 1000 кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, перш ніж досягти Ізраїлю. Це дало можливість країні та її союзникам кілька годин на виявлення, відстеження і перехоплення цілей ще на підльоті.

"Російські сили запускають безпілотники та ракети з усієї окупованої України та в безпосередній близькості від України з території Росії, даючи українським ППО частку часу, який Ізраїль та його союзники використали для успішного притуплення масового іранського ракетного та безпілотного удару", - наголошують аналітики.

Крім того, Ізраїль має потужну систему ППО, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони зі своїми сусідами, Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан, тоді як в Україні дедалі більше погіршуються можливості через набагато ширшу лінію фронту в Україні і кордони з Білоруссю і Росією.

Також Україна не має можливості здійснювати перехоплення літаками "повітря-повітря", як це зробили Ізраїль і його союзники в ніч на 13 квітня. Ускладнюють ситуацію й великі розміри України порівняно з Ізраїлем. Через це проблематично створити таку ж щільність протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, особливо на тлі постійних затримок з наданням допомоги у сфері безпеки з боку США.

"Виснаження засобів протиповітряної оборони, наданих США, внаслідок затримок із відновленням військової допомоги США Україні в поєднанні з удосконаленням російської тактики ударів призвело до підвищення ефективності російської ударної кампанії в Україні. Україні потрібні значні запаси західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники та ракети, щоб створити комбіновану парасольку протиповітряної оборони, яка навіть віддалено така ж ефективна, як та, яку Ізраїль та його союзники успішно застосували 13 квітня", - додають експерти.

За їхніми словами, атаки РФ по Україні демонструють, що навіть обмежена кількість успішних ударів балістичними або крилатими ракетами може завдати значної і, ймовірно, довготривалої шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі. Це підкреслює необхідність ефективної і добре забезпеченої системи ППО, здатної підтримувати високий рівень перехоплення.

"Ізраїль, США та їхні союзники та партнери повинні усвідомлювати ризик того, що навіть невелика кількість ракет, які проникають через зонти захисту, можуть завдати нелінійної шкоди сучасному суспільству, якщо вони вразять правильні цілі", - підсумували в ISW.

Ракетні атаки на Україну та Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БПЛА. Постраждали 12 людей, серед них семирічна дитина. Тим часом Польща закликає посилити протиракетну оборону України після ударів Ірану по Ізраїлю.

Як писав The Sunday Times, Україна вже давно подала запит на доступ до системи протиракетної оборони "Праща Давида" для використання у протистоянні Росії, але Ізраїль наразі відмовляється здійснити її продаж.

Ізраїль створив ряд засобів протиповітряної оборони, які допомогли йому перехопити 99 відсотків ракет, надісланих на нього Іраном та його проксі-групами минулої ночі.

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