У центрі Лондона в районі вокзалу Юстон сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждали чотири жінки та двоє дітей.
За даними поліції Лондона, вогонь відкрили з автомобіля, який проїжджав поблизу церкви на прилеглій до вокзалу вулиці, де відбувався похорон. На місце інциденту одразу прибули вертоліт та автомобілі швидкої допомоги, пише BBC.
Семирічну дівчинку було доставлено до центральної лікарні Лондона близько 14:05. Видання пише, що вона "залишається в лікарні в стані, що загрожує життю". Зазначається, що серед постраждалих ще одна дівчинка 12 років і чотири жінки 21, 41, 48 і 54 років.
Поліцейські заявили, що ведеться "невідкладне розслідування", а подробиці інциденту "ще з'ясовуються". Арештів поки не було. Вулицю, де сталася стрілянина, перекрито.
Інциденти зі стріляниною: останні новини
У тимчасово окупованому Маріуполі буряти застрелили росіянина. Після цього у місті розпочалася "глобальна стрілянина" та "полювання" одних окупантів на інших.
Крім того, в грудні 2022 року в Ростовській області Росії затримали дезертира, який стріляв у патрульних з кулемета. Він виявився членом ПВК "Вагнер", який відбував термін за крадіжку і розбій, коли його завербували у бойовики.