Вулицю, де сталася стрілянина, перекрито.

У центрі Лондона в районі вокзалу Юстон сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждали чотири жінки та двоє дітей.

За даними поліції Лондона, вогонь відкрили з автомобіля, який проїжджав поблизу церкви на прилеглій до вокзалу вулиці, де відбувався похорон. На місце інциденту одразу прибули вертоліт та автомобілі швидкої допомоги, пише BBC.

Семирічну дівчинку було доставлено ​​до центральної лікарні Лондона близько 14:05. Видання пише, що вона "залишається в лікарні в стані, що загрожує життю". Зазначається, що серед постраждалих ще одна дівчинка 12 років і чотири жінки 21, 41, 48 і 54 років.

Відео дня

Поліцейські заявили, що ведеться "невідкладне розслідування", а подробиці інциденту "ще з'ясовуються". Арештів поки не було. Вулицю, де сталася стрілянина, перекрито.

Інциденти зі стріляниною: останні новини

У тимчасово окупованому Маріуполі буряти застрелили росіянина. Після цього у місті розпочалася "глобальна стрілянина" та "полювання" одних окупантів на інших.

Крім того, в грудні 2022 року в Ростовській області Росії затримали дезертира, який стріляв у патрульних з кулемета. Він виявився членом ПВК "Вагнер", який відбував термін за крадіжку і розбій, коли його завербували у бойовики.

Вас також можуть зацікавити новини: