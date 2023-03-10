Випадок стався в Гамбурзі, на інцидент вже відреагувала місцева влада.

В одному з найбільших міст Німеччини Гамбурга ввечері 9 березня сталася сутичка між членами релігійної общини "Свідки Єгови". Поліція повідомила про загибель восьми осіб серед яких, ймовірно, був і нападник. Нещодавно схожий випадок стався в Данії.

Про це пише видання Bloomberg. За даними ЗМІ, ввечері близько 21:00 у триповерховій будівлі "Свідків Єгови" у місті Гамбург пролунали постріли. В цей час працівники поліції патрулювали місцевість неподалік від місця інциденту - вони за декілька хвилин прибули на місце злочину і виявили у будівлі організації кількох загиблих та серйозно поранених членів "Свідків Єгови".

За даними правоохоронців, внаслідок стрілянини загинули вісім людей, поліція продовжує слідчі дії на місці злочину. Додаткові подробиці поки невідомі. Випадок кваліфікували як теракт у стані афекту.

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"На даний момент тут відбувається передача речових доказів. Усе у процесі", - заявив представник поліції.

Вже вранці поліція зафіксувала додаткові сліди злочину довкола та всередині будівлі. Докази слідчі зібрали за допомогою 3D-сканера, яким скористалися для інспекції приміщення.

На інцидент також відреагував сенатор з питань внутрішніх справ Енді Гроте. Він анонсував окрему прес-конференцію (близько полудня) з цього питання та уточнив, що тоді суспільство дізнається додаткові подробиці злочину і стан його розслідування.

Стрілянина в громадських місцях - найбурхливіші випадки

Нагадаємо, що за останній період час аналогічні випадки із застосуванням вогнепальної зброї призвели до трагедії в низці міст Європи, а також в США.

Зокрема, нещодавно постріли лунали біля курдського культурного центру в Парижі. Там літній чоловік розстріляв трьох людей. Ще чотири особи отримали поранення.

24 лютого в США від вогнепальної зброї також загинуло семеро людей. Трагедія сталася одразу у двох місцях: у прибережному місті Халф-Мун-Бей на півночі Каліфорнії та неподалік від Сан-Франциско.

Також 1 січня внаслідок стрілянини в центрі Лондона постраждали діти. Вогонь по людях відкрив з автомобіля невідомий стрілок.

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