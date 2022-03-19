США відзначили, що відстежують запуски ракет.

США підтвердили, що Російська Федерація використовувала проти України гіперзвукові ракети. Це сталося минулого тижня.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що США відстежували запуски ракет. За даними видання, це перший відомий випадок використання таких ракет в бою.

За даними влади РФ, "Кинджал" – авіаційний комплекс з високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою, створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача Міг-31 – Міг-31к. Нібито комплекс здатний вражати цілі на відстані більше 2 тисяч кілометрів і не фіксується системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії визнали використання ракет "Кинджал" тільки 19 березня. У російському Міноборони заявили, що "Кинджал" застосували для знищення підземного військового складу на заході України.

У свою чергу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що така заява РФ може означати, що протягом усіх днів, коли Росія веде проти України війну, величезний арсенал високоточної зброї вона вже використовувала.

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