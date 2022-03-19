В даний час в ЗСУ встановлюють тип ракет, якими окупати обстріляли українські склади боєприпасів.

Окупанти завдали ударів по підземному складу ракет і авіаційних боєприпасів ЗСУ в одному з населених пунктів Івано-Франківської області. Удар міг бути здійснений гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинджал", однак ЗСУ поки не можуть це підтвердити.

Про це повідомив "Українській правді" спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дійсно ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлений. У нас є пошкодження, є руйнування. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", - сказав Ігнат.

Поки тип випущених ракет не встановлений, але це міг бути "Кинджал", як заявляють самі окупанти.

"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, що летять дві тисячі кілометрів, п'ять з половиною тисяч кілометрів по дальності — це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "Кинджал", яким росіяни хваляться. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки не можемо підтвердити", - сказав Ігнат .

Як повідомляв УНІАН, 13 березня російські війська завдали третього ракетного удару по Івано-Франківському аеродрому. Аеродром також піддавався атакам 11 березня, а також в перший день війни, 24 лютого. Тепер його інфраструктура майже зруйнована.