За словами речника Міноборони України, інформація щодо використання нового виду зброї окупантами згодом буде оприлюднена, наразі вона уточнюється.

У Міністерстві оборони України прокоментували заяви російського Міноборони про використання на території України гіперзвукових ракет "Кинжал".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Ми чули цю заяву… Ця інформація згодом буде оприлюднена, наразі вона уточнюється", - зазначив він.

За словами Мотузяника, така заява може означати, що упродовж усіх днів, коли Росія веде проти України війну, величезний арсенал високоточної зброї вона вже використала.

"...І наразі вже має вводити нові зразки озброєння, про які вони заявили", - сказав речник МОУ.

Раніше Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

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