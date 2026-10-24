У США придумали, як покарати Трампа через обмеження роботи Starlink в Україні, - NYT

За словами американського чиновника, який відвідав Київ, перебої в роботі також поставили під загрозу безпеку американського персоналу в Україні.

Республіканці та демократи в Сенаті заявили високопоставленим чиновникам Білого дому, що заблокують кандидатури президента Дональда Трампа, які перебувають на розгляді в Капітолії. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що це триватиме доти, доки адміністрація не забезпечить відновлення супутникового зв’язку, яким користуються українські військові. Цей крок загострить двопартійне протистояння з адміністрацією Трампа щодо дедалі більш примирительного підходу Білого дому до Росії.

"Це проявиться під час роботи Конгресу в період, коли республіканці, як очікується, домагатимуться затвердження десятків кандидатів, запропонованих Трампом, до закінчення терміну повноважень нинішнього Конгресу", - пише видання.

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Республіканець Брайан Фіцпатрік пригрозив звільнити американських чиновників, відповідальних за збої, заявивши, що сумнівається у випадковості виниклих проблем.

Він висловив занепокоєння затримками у постачанні перехоплювачів балістичних ракет, збоями в роботі систем раннього попередження та обмеженнями, накладеними програмою Starshield.

Аналогічні побоювання були висловлені під час окремої телефонної розмови із Зеленським, організованої сенаторами Річардом Блюменталем і Томом Тіллісом.

Вони заявили, що український лідер повідомив про продовження збоїв у роботі критично важливих супутникових служб, зокрема на безпілотниках, що рухаються зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину, що ускладнює перехоплення російських безпілотників Україною. У спільній заяві сенаторів йдеться:

"Фінансування російської військової машини, виведення з ладу українського супутникового зв’язку та ослаблення її протиповітряної оборони - все це перешкоди на шляху до миру".

За словами американського чиновника, який відвідав Київ, перебої в роботі також поставили під загрозу безпеку американського персоналу в Україні.

За його словами, попередження про атаки надійшли настільки пізно, що американські дипломати не змогли дістатися до укріплених бункерів і були змушені сховатися в коридорах.

Помічник сенатора повідомив, що Комітет з міжнародних відносин схвалив кілька поставок найважливіших перехоплювачів для системи ППО, які досі не надійшли в Україну, що викликає побоювання щодо затримок із наданням допомоги, яку вже схвалив Конгрес.

Він стверджує, що співробітники також розглядають можливість проведення розслідування щодо SpaceX у зв’язку з перебоями в роботі супутників і попросили компанії, які беруть участь в угодах з російським дизельним паливом, зберегти документи в очікуванні можливих розслідувань Конгресу.

Перебої Starlink в Україні

Раніше Politico з посиланням на українських чиновників та оператора безпілотника повідомляло, що станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield, військового сервісу на базі Starlink, продовжували впливати на роботу українських безпілотників. Через це перехоплювачі не можуть повноцінно виконувати завдання зі знищення російських ударних дронів.

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