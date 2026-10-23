Маск не скасував обмеження Starlink для українських дронів, як обіцяв Трамп, - Politico

Українські безпілотники продовжують втрачати зв’язок на швидкості понад 160 км/год, хоча Трамп заявив, що Ілон Маск відновив роботу Starlink.

Станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield, військового сервісу на базі Starlink, продовжували впливати на роботу українських безпілотників. Через це перехоплювачі не можуть повноцінно виконувати завдання зі знищення російських ударних дронів. Про це повідомляє Politico з посиланням на українських посадовців та оператора безпілотника.

"Ранкові випробування показують, що обмеження швидкості 140–160 км/год все ще діють, а навігація працює неправильно", – повідомив виданню український урядовець на умовах анонімності.

Представник Міністерства оборони України також підтвердив, що проблеми зі зв’язком залишаються.

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"Станом на сьогоднішній ранок випадки втрати зв’язку на швидкості 161 км/год все ще спостерігаються. Наразі немає підтвердження того, що обмеження було знято", – заявив він.

Українські військові почали перевіряти роботу безпілотників після того, як у четвер Трамп повідомив журналістам, що Маск відновив роботу Starlink. Під час деяких випробувань над Чорним морем дрони розганялися до 200 км/год, а якість зв’язку покращувалася. Однак на швидкості понад 160 км/год безпілотники все одно втрачали сигнал.

Пілот одного з провідних українських безпілотних підрозділів "Птахи Мадяра" з позивним Леон розповів, що зв’язок обривається після кількох хвилин польоту на швидкості понад 180 км/год. Коли дрон сповільнюється до 140–150 км/год, сигнал відновлюється.

"Тож він працює краще, але з постійними перервами зв’язку", – зазначив оператор.

Сповільнення Starshield - як це вплинуло на війну

Обмеження Starshield уже порушили важливі українські операції та частково вивели з ладу безпілотники-перехоплювачі, призначені для боротьби з російськими ударними дронами Shahed.

Водночас Ілон Маск заявляв, що Starshield перебуває під контролем уряду США. Державний секретар США Марко Рубіо, зі свого боку, наголошував, що адміністрація не може наказувати SpaceX або Маску обмежувати чи сповільнювати роботу Starlink в Україні, оскільки компанія є приватною.

Президент України Володимир Зеленський раніше стверджував, що обмеження стали результатом спланованої операції, спрямованої на зниження швидкості роботи Starshield над Україною. За словами української влади, протягом кількох днів їй не пояснювали причин запроваджених обмежень.

У четвер видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп зателефонував Маску та попросив його скасувати обмеження для України. Сам американський президент не став прямо підтверджувати, чи телефонував він засновнику SpaceX.

"Я не хочу цього говорити. Це дуже цікава ситуація. Мої стосунки з Ілоном дуже добрі. Я не хочу коментувати, чи дзвонив я, чи хтось інший... Суть у тому, що він повернув його назад", – заявив Трамп журналістам у четвер увечері.

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