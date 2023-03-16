Ентоні Блінкен сказав, що було б помилкою зосереджуватися на будь-якій одній системі озброєння в будь-який момент часу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення країн про надання військової допомоги Україні є "суверенними рішеннями".

Його коментарі прозвучали після того, як у четвер Польща оголосила, що найближчими днями Країна направить в Україну чотири своїх винищувачі МіГ-29, пише CNN.

"Що стосується рішення Польщі надати Україні літаки, дивіться, це суверенні рішення країн, які повинні зробити те, що вони нададуть Україні, щоб допомогти захистити себе від російської агресії. Звичайно, ми тісно співпрацюємо з десятками країн з цих питань, але різні країни роблять різні речі у відповідь на те, що у них є і які передбачувані потреби", - сказав Блінкен на прес-конференції в Нігері.

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Блінкен не дав жодних вказівок на те, що рішення Польщі змінить позицію адміністрації Байдена щодо відправки винищувачів в Україну прямо зараз.

"Наша увага була зосереджена на тому, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що в України є те, що їй потрібно, що вона може використовувати і що їй особливо потрібно в даний момент, маючи справу як з наступом, який ми спостерігаємо з боку Росії, через східний фронт, але і в рамках підготовки до своїх власних дій в найближчі тижні і місяці, оскільки вона прагне повернути собі більшу частину території, відібраної у неї Росією", - сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що було б помилкою зосереджуватися на якійсь одній системі озброєння в будь-який момент часу. Він говорив про величезний характер військових ресурсів, яких потребує Україна, включаючи протиповітряну оборону, артилерію, боєприпаси і бронетехніку.

Відправка Польщею винищувачів для України - деталі

Польща передасть Україні перші винищувачі найближчими днями. Як заявив польський президент Анджей Дуда на прес-конференції зі своїм чеським колегою Петром Павлом, спочатку Київ отримає чотири МіГ-29.

Спікер уряду Польщі Петро Мюллер підкреслив, що польська безпека не понесе шкоди, а тільки зміцниться в результаті відправки ЗСУ цих літаків.