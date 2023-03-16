Надання Києву винищувачів МіГ-29 зробить сильнішою безпеку Польщі.
Таку думку висловив речник уряду Польщі Петр Мюллер, передає PAP. Він підкреслив, що польська безпека не зазнає шкоди, а тільки зміцниться в результаті відправки ЗСУ цих літаків.
"Безпека виграє, тому що ми будемо тримати російський фронт далі від польських кордонів", - пояснив він.
Мюллер зазначив, що держава займається зміцненням оборони країни постійно, укладаючи контракти на виробництво озброєння для армії, а також отримує відшкодування від Євросоюзу за озброєння, надане Україні.
"Якщо хтось хоче підірвати підтримку України, то він не розуміє, що на черзі буде Польща", - зазначив спікер.
Нагадаємо, раніше сьогодні президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29 найближчим часом.
Винищувачі для України
Наприкінці зими прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що країна готова навчати українських льотчиків на F-16.
А 8 березня польський президент Анджей Дуда сказав, що його країна готова передати свої винищувачі Україні.