Там зазначили, що постачання Києву цих винищувачів зміцнить і безпеку Польщі.

Надання Києву винищувачів МіГ-29 зробить сильнішою безпеку Польщі.

Таку думку висловив речник уряду Польщі Петр Мюллер, передає PAP. Він підкреслив, що польська безпека не зазнає шкоди, а тільки зміцниться в результаті відправки ЗСУ цих літаків.

"Безпека виграє, тому що ми будемо тримати російський фронт далі від польських кордонів", - пояснив він.

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Мюллер зазначив, що держава займається зміцненням оборони країни постійно, укладаючи контракти на виробництво озброєння для армії, а також отримує відшкодування від Євросоюзу за озброєння, надане Україні.

"Якщо хтось хоче підірвати підтримку України, то він не розуміє, що на черзі буде Польща", - зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29 найближчим часом.

Винищувачі для України

Наприкінці зими прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що країна готова навчати українських льотчиків на F-16.

А 8 березня польський президент Анджей Дуда сказав, що його країна готова передати свої винищувачі Україні.

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