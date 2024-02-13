Їй загрожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі.

Росіянка канадського походження Крістіна Пузирьова в суді США визнала себе винною в відправці компонентів для військової техніки в Росію. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство юстиції США.

"Пузирьова визнала себе винною в змові з відмивання грошей за свою роль в схемі по відправці компонентів, що використовуються в безпілотних літальних апаратах (БПЛА), системах керованої ракетної зброї та іншій зброї, суб'єктам, що знаходяться під санкціями в Росії", - йдеться в заяві Міністерства юстиції.

Зазначається, що ця справа є однією з багатьох, що координуються через оперативну групу Kleptocapture Міністерства юстиції США, яка була створена для забезпечення дотримання санкцій, експортних обмежень та інших заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося у лютому 2022 року.

Відео дня

За даними прокуратури, Крістіна Пузирьова, якій було пред'явлено звинувачення, відмивала гроші від імені кількох підставних компаній в Брукліні для відправки електроніки американського походження в Росію.

Зазначається, що у разі винесення вироку Пузирьовій загрожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі.

Американські компанії озброювали Путіна

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки заарештували трьох осіб, які незаконно купували і відправляли до Росії електронні компоненти. Частина з цих товарів використовувалася окупаційними військами РФ у війні проти України.

Заарештовані Микола Гольцев, Салімджон Насріддінов і Крістіна Пузирьова вивезли в Росію напівпровідники, інтегральні схеми та інші електронні компоненти подвійного призначення - всього за рік було вивезено понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 7 мільйонів доларів США.

Для реалізації схеми обвинувачені використовували дві зареєстровані в Брукліні юридичні особи - SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc. Деякі електронні компоненти та інтегральні схеми, відправлені через Sh Brothers, були виявлені в російській техніці, яка потрапила в руки України.

Вас також можуть зацікавити новини: