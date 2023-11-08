Тимчасово припинено експорт 3 компаній, обвинувачених у постачанні електроніки подвійного призначення до Росії, яка використовується для військових потреб.

США розслідують, яким чином американські компоненти електроніки опинилися в зразках російських безпілотників, ракет та танків.

Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США видало розпорядження про тимчасове припинення експорту 3 компаній, обвинувачених у постачанні електроніки подвійного призначення в Росію, яка використовується для військових потреб.

У заяві заступника Міністра торгівлі США з питань експортного контролю Метью Аксельрода йдеться, що 7 осіб і 3 компанії "були частиною складної глобальної схеми закупівель, в рамках якої незаконно здійснювалися поставки і закупівлі електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів в Росії, включаючи компанії, пов'язані з російськими військовими".

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Дві компанії - H Brothers і SN Electronics базуються в США, і ще одна – Suntronic в ОАЕ. Експортні обмеження на вищезгадані компанії та особи введені на 180 днів.

Експортні обмеження накладені на 7 фізичних осіб, четверо з яких – Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков, Володимир Бочкарьов є мешканцями Росії.

Троє інших - жителі Канади Микола Гольцев, Крістіна Пузирьова, а також мешканець США Салімджон Насріддінов були заарештовані 31 жовтня 2023 року відповідно до кримінальної справи про незаконне постачання електроніки подвійного призначення для військового виробництва в Росії.

Експортні обмеження пов'язані з обвинувальним висновком, винесеним у федеральному суді Східного округу Нью-Йорка. Справа є частиною спільного розслідування Міністерства юстиції США, Міністерства торгівлі та нью-йоркського відділення ФБР.

Згідно з обвинувачульними документами, Гольцев, Пузирьова та Насріддінов "незаконно закуповували та поставляли на мільйони доларів електроніку подвійного призначення від американських виробників і дистриб'юторів кінцевим користувачам в Росії, що знаходяться під санкціями, в тому числі через треті країни".

Як наголошується в судових матеріалах, деякі електронні компоненти з однаковими марками, моделями а номерами деталей, поставлені обвинуваченими через компанію SH Brothers, були виявлені в захопленому українськими військовими російському озброєнні і засобах розвідки.

За період, вказаний в обвинувальному висновку, компанія SH Brothers здійснила сотні поставок до Росії на суму понад 7 млн доларів.

Схема постачання електроніки агресору

На початку листопада 2023 року стало відомо про те, що у США викрили масштабну схему з продажу Росії електроніки. Для реалізації схеми обвинувачені використовували дві зареєстровані в Брукліні юридичні особи.

У Сполучених Штатах Америки заарештували трьох осіб, які незаконно купували і відправляли в Росію електронні компоненти. Частина з цих товарів використовувалася окупаційними військами РФ у війні проти України.

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