Для реалізації схеми обвинувачені використовували дві зареєстровані в Брукліні юридичні особи.

У Сполучених Штатах Америки заарештували трьох осіб, які незаконно купували і відправляли до Росії електронні компоненти. Частина з цих товарів використовувалася окупаційними військами РФ у війні проти України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США, затриманих звуть Ніколь Гольцев, Салімджон Насріддінов і Христина Пузирьова. Зазначається, що один затриманий – резидент Брукліна, двоє інших мають громадянство РФ і Канади. Вони вивезли в Росію напівпровідники, інтегральні схеми та інші електронні компоненти подвійного призначення.

"Протягом року ця злочинна організація ухилялася від санкцій і законів США, зумівши відправити Росії понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 7 мільйонів доларів США", – сказав спеціальний агент, відповідальний за розслідування національної безпеки в Нью-Йорку, Іван Дж. Арвело.

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Як стверджується, для реалізації схеми обвинувачені використовували дві зареєстровані в Брукліні юридичні особи — SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc. Ці організації незаконно закупили і відправили електроніку подвійного призначення від американських виробників на мільйони доларів кінцевим користувачам в Росії, які потрапили під санкції. Деякі електронні компоненти та інтегральні схеми, відправлені через SH Brothers, були виявлені в російській техніці, яка потрапила в руки України.

Арешти громадян РФ за кордоном

На початку вересня на Кіпрі заарештували росіянина, якого звинувачували в контрабанді американської електроніки в РФ. Так, з лютого 2022 року і по серпень 2023 року заарештований громадянин РФ купив у американських фірм електроніки на понад 225 тисяч доларів, після чого відправив до Росії.

У жовтні 2022 року в Норвегії заарештували росіян, які фотографували військові об'єкти. Повідомлялося, що громадяни РФ відкидали будь-які звинувачення. Затримані стверджували, що вони "просто туристи".

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