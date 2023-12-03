Штат виступив із подібною заявою вже вдруге.

У США штат Північна Кароліна визнав Голодомор геноцидом українського народу. Таке важливе рішення приурочене до 90-х роковин трагедії. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Twitter.

"Ми вдячні штату Північна Кароліна і 75-му губернатору Північної Кароліни Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні", – написала вона.

Визнання Голодомору у світі - деталі

Американський штат Нью-Йорк визнав Голодомор 1932-33-х років геноцидом українського народу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Оксана Маркарова, пані-посол України у США. Загалом таке рішення вже ухвалили 34 штати. Резолюцію про визнання Голодомору Конгрес Сполучених Штатів схвалив ще в 2017-тому, але остаточне рішення кожен зі штатів ухвалює сам.

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Президент США Джо Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років, провівши паралель з подіями сьогодення. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Дев’яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила "голодну смерть". (...) Сталін та його режим систематично захоплювали українське зерно та ферми та перевозили українське зерно в інші частини СРСР як тактику придушення української національної ідентичності", – йдеться у заяві президента США.

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