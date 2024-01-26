Через антиросійський закон у Штатах постраждала японсько-американська компанія.

Керівництво американського штату Нью-Джерсі різко послабило дію місцевого закону, спрямованого на заборону владі мати справу з пов'язаними з Росією підприємствами.

Про це повідомляє видання Politico. Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, влада Нью-Джерсі ухвалила закон, який забороняв компаніям, пов'язаним із РФ та Білоруссю, діяти в штаті. Закон забороняв цим компаніям укладати державні та місцеві урядові контракти, отримувати податкові пільги та інвестиції.

Зазначається, що закон був занадто "широким" і від нього постраждала і японсько-американська компанія Kyocera. Підприємство подало до суду і виграло справу - штату заборонили розповсюджувати цей закон на компанію Kyocera. Повністю скасувати це закон відмовилися, але тепер він буде залежний від санкцій Мінфіну США. Фактично, тепер штат буде запроваджувати обмеження тільки проти тих компаній, проти яких запровадила санкції центральна влада.

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Допомога США Україні - що треба знати

Наприкінці жовтня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення додаткового фінансування. Там передбачено десятки мільярдів доларів на допомогу Україні. Проте запит американські законодавці не схвалили досі. Питання блокують через проблеми з безпекою кордонів.

Днями Guardian повідомило, що Конгрес наблизився до угоди, важливої для розблокування допомоги Україні. Йдеться про текст угоди щодо безпеки південного кордону з Мексикою. Угоди досягли, попри зусилля екс-президента США Дональда Трампа та його союзників щодо зриву переговорів.

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