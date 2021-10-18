Внаслідок інциденту кілька людей отримали поранення, один з них помер.

У неділю вранці, 17 жовтня, в Луїзіані сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінгу.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався під час зустрічі випускників.

"У цей момент в їдальні проходив захід, присвячений зустрічі випускників. Всі присутні сховалися в кампусі. Їх визволили вже після того, як поліція дала дозвіл", - повідомив представник університету.

В результаті стрілянини кілька людей отримали поранення. Серед них - один зі студентів, якому надали медичну допомогу на місці. Ще одна людина, яка не є студентом, померла.

За словами представника університету, особа стрілка поки не встановлена. Поліція веде розслідування.

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Нагадаємо, на початку жовтня в старшій школі Арлінгтона в штаті Техас сталася стрілянина. Чоловік з гвинтівкою увірвався в приміщення навчального закладу під час уроків і відкрив вогонь. Як свідчать відзняті школярами кадри, напад викликав паніку серед дітей.

У класах і коридорі сталася бійка. За словами чоловіка, який представився вчителем цієї школи, постріли були здійснені безпосередньо з коридору. В результаті інциденту постраждали щонайменше троє осіб.

Автор: Денис Прядко