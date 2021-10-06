За попередньою інформацією, стрілок ще перебуває у будівлі.

У старшій школі Арлінгтона в штаті Техас (США) сталася стрілянина. ЗМІ повідомляють про щонайменше трьох поранених.

Про це пише CBS.

Чоловік з гвинтівкою увірвався у приміщення навчального закладу під час уроків і відкрив вогонь. Як свідчать відзняті школярами кадри, напад викликав паніку серед дітей.

У класах і коридорі сталася штовханина. За словами чоловіка, який представився вчителем цієї школи, постріли були здійснені безпосередньо з коридора.

Трьох постраждалих вже госпіталізували, уточнює репортерка Магали Аяла у Twitter.

Поліція проводить спецоперацію з зачищення приміщень школи, учнів та вчителів виводять в оточенні силовиків. В кампус не допускаються відвідувачі.

Місцеві ЗМІ припускають, що зловмисником може бути 25-річний випускник цієї школи.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська