Пориви вітру фактично "стерли з лиця землі" місцеве містечко Міссісіпі Роллінг Форк

На Сполучені Штати Америки у суботу, 25 березня, обрушився смертоносний торнадо, який забрав життя понад два десятки людей й повністю зруйнував одне з міст.

За даними SkyNews, торнадо забрав життя 23 американців. Найбільші руйнування відзначаються у штатах Міссісіпі та Алабама: там знищено безліч будівель, пошкоджені лінії електропередач.

Також пориви вітру фактично "стерли з лиця землі" місцеве містечко Міссісіпі Роллінг Форк - там загинуло щонайменше 12 осіб. Про це повідомив в ефірі CNN мер Роллінг Форка Елдрідж Уокер.

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"Мого міста більше немає, але ми живі. Ми збираємося повернутися сильними", - заявив він.

ЗМІ повідомляють, що пориви вітру досягли швидкості близько 113 км на годину, всього довжина шляху смерчу становить понад 160 кілометрів.

Наразі екстрені служби займаються ліквідацією наслідків події. Тільки в Міссісіпі руйнівний вітер залишив без електропостачання майже 17 тисяч домогосподарств. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нещодавно торнадо обрушився на Каліфорнію

Нагадаємо, що в лютому 2023 року у США також вирував масштабний торнадо, який став причиною значних руйнувань у штаті Каліфорнія.

Тоді пориви вітру знеструмили близько 46 500 тисяч місцевих домогосподарств. Ще 28 300 будинків залишилися без електрики у Техасі та Оклахомі.

28 лютого ЗМІ повідомляли про 12 постраждалих внаслідок події. Швидкість вітру фіксували на рівні 114 миль на годину (183 км/год).

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