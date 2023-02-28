В результаті негоди люди залишилися без електрики.

Зимовий шторм, що обрушився на Каліфорнію, перемістився на схід, принісши з собою торнадо і сильні вітри.

Жителів Оклахоми, Канзасу, Міссурі і Техасу закликали шукати притулку, пише BBC. Близько 46 500 будинків у Каліфорнії залишаються без електрики, ще 28 300 - у Техасі та Оклахомі. Через негоду закриті пляжі і автомагістралі. Відомо про 12 постраждалих.

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Сім торнадо обрушилися на штат Оклахома в неділю. У мережі з'явилися знімки з перевернутими автомобілями і зруйнованими будинками. У Північному Техасі зафіксували швидкість вітру 114 миль на годину (183 км/год).

За даними Національної метеорологічної служби, така погода збережеться до понеділка. У деяких частинах Мічигану очікують ще один шторм.

Негода в США

Як відомо, в п'ятницю на Захід США обрушилися рясні снігопади і дощі. Жителі Мічигану залишилися без світла через крижаний шторм.

В результаті негоди влада закрила великі автостради і скасувала понад 300 авіарейсів.

Національна метеорологічна служба назвала цей шторм найсильнішим з усіх, коли-небудь обрушувався на Південну Каліфорнію.

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