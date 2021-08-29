Загалом на території країни зараз вирують 90 природних пожеж.

В охопленому лісовими пожежами американському штаті Каліфорнія утворився вогняний смерч — моторошне видовище зняли на відео біля громади Ла-Хреста.

Про це повідомляє телемережа KTLA.

На ролику видно вогненний вихор висотою в кілька десятків метрів, який намагаються загасити за допомогою бульдозера і вертольота, що скидає воду на вогонь.

Лісова пожежа розгорілася на околиці національного заповідника "Клівленд" імовірно близько полудня 28 серпня. Її назвали чапаральною пожежею, оскільки вогонь охопив зарості субтропічного чагарнику чапараль.

Читайте такожЛісова пожежа повністю знищила місто в США (фоторепортаж)У зв'язку з пожежною загрозою місцевих жителів довелося евакуювати - вогонь знищив понад 5,7 кв. км території, а також дві будівлі. Одного пожежника було легко травмовано.

Із загорянням борються 150 працівників пожежної служби.

Його причина поки що невідома.

Загалом на території США зараз вирують 90 природних пожеж, 14 з них в Каліфорнії. У цьому штаті пожежники борються з вогнем поруч з популярним серед туристів озером Тахо.

Раніше на цьому тижні повідомлялося, що через загрозу вогню евакуйовані тисячі жителів - полум'я наближається до Лос-Анджелеса. Вже згоріло кілька десятків будівель.

Автор: Станислав Кожемякин