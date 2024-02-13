Метью Міллер зазначив, що США продовжують вести переговори з союзниками.

У США привітали рішення Європейської ради щодо використання прибутку від заморожених активів Російської Федерації. Кошти планують направити для відновлення України.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон буде і далі працювати з партнерами в цьому напрямку. За його словами, США надихають дії, які Євросоюз може зробити для використання російських активів для українців.

"Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема, G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки", - заявив Міллер під час брифінгу.

Відео дня

Водночас він вказав, що Вашингтон продовжить дискусії з партнерами з цього питання, щоб Росія заплатила за свої дії.

Заморожені активи РФ - останні новини

Єврокомісар з питань навколишнього середовища Віргінюс Сінкявічюс запропонував обкласти податком компанії з бізнесом в РФ для допомоги Україні. За його словами, "дуже важливо знайти джерела фінансування, які б використовували якомога менше європейських платників податків".

Рада Європейського Союзу 12 лютого прийняла рішення, яке наближає створення механізму по використання надприбутків заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

Вас також можуть зацікавити новини: