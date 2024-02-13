У США привітали рішення Європейської ради щодо використання прибутку від заморожених активів Російської Федерації. Кошти планують направити для відновлення України.
Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон буде і далі працювати з партнерами в цьому напрямку. За його словами, США надихають дії, які Євросоюз може зробити для використання російських активів для українців.
"Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема, G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки", - заявив Міллер під час брифінгу.
Водночас він вказав, що Вашингтон продовжить дискусії з партнерами з цього питання, щоб Росія заплатила за свої дії.
Заморожені активи РФ - останні новини
Єврокомісар з питань навколишнього середовища Віргінюс Сінкявічюс запропонував обкласти податком компанії з бізнесом в РФ для допомоги Україні. За його словами, "дуже важливо знайти джерела фінансування, які б використовували якомога менше європейських платників податків".
Рада Європейського Союзу 12 лютого прийняла рішення, яке наближає створення механізму по використання надприбутків заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.