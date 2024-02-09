Поки допомога США заблокована, політики ЄС шукають способи продовжити фінансування України.

Євросоюз повинен оподатковувати західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії, і використати виручені кошти для допомоги Україні.

Про це заявив єврокомісар з питань довкілля Віргінюс Сінкявічюс, пише Politico. "У нас ще є компанії, яким все одно і вони залишаються в Росії. Чому ми не говоримо про їх оподаткування?", - цитує видання єврокомісара.

Зазначається, що європейські країни нещодавно підписали пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, але цих грошей недостатньо, щоб заповнити дефіцит бюджету країни, враховуючи те, що допомога США Києву затримується республіканцями.

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Замість того, щоб звертатися до платників податків ЄС із проханням заповнити прогалину, що може підбадьорити популістів, блок повинен конфіскувати заморожені активи РФ та почати оподатковувати західні компанії, які продовжують працювати в Росії, незважаючи на санкції, сказав Сінкявічус.

"Дуже важливо знайти джерела фінансування, які б використовували якомога менше європейських платників податків", - сказав єврокомісар.

За його словами, ЄС потрібен довгостроковий план, адже Росія чекає, поки Європа та США втомляться, а популісти візьмуть верх.

"Цей план має включати фінансування, яке надходить із заморожених активів або податків", - додав Сінкявічус.

У Politico зазначили, що, незважаючи на прохання кількох держав ЄС, включаючи Литву, батьківщину Сінкявічюса, плани використання заморожених російських активів для допомоги Україні застрягли. Великі країни ЄС, такі як Франція та Німеччина, попереджають про негативні наслідки від конфіскації російських активів та їх використання для допомоги Україні.

Конфіскація російських активів

Наприкінці січня посли Європейського союзу підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених активів РФ на допомогу для України.

5 лютого стало відомо, що країни "Великої сімки" та Євросоюз обговорюють план використання понад 250 млрд доларів заморожених активів російського центрального банку в якості застави для фінансування відновлення України.

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