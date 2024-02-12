В МЗС вважають, що це рішення відкриває шлях до використання надприбутків від заморожених російських активів.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 12 лютого, ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених активів РФ на території ЄС на користь України. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що після того, як у лютому 2022 року Росія розпочала незаконне та невиправдане повномасштабне вторгнення в Україну, ЄС у координації з міжнародними партнерами вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами, а також активами ЦБ РФ. У результаті цієї заборони відповідні активи фінансових установ у державах-членах ЄС є заморожені.

"Центральні депозитарі, які володіють понад 1 мільйоном євро активів ЦБ РФ, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки готівки, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС, а також повинні окремо зберігати відповідні доходи. Крім того, центральним депозитаріям забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком", - роз'яснили в Раді ЄС.

Там також зазначили, що це рішення відкриває шлях Раді до прийняття рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного з цих чистих прибутків, для підтримки України та її відновлення та реконструкції на наступному етапі.

В Україні вже привітали рішення Ради ЄС. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що це "відкриває шлях до використання надприбутків від заморожених російських активів".

"Ми заохочуємо подальші кроки для їх практичного використання на користь України. Ці кроки мають бути амбітними та швидкими", – зазначив голова вітчизняного МЗС.

Заморожені активи РФ - останні новини

Днями єврокомісар з питань довкілля Віргінюс Сінкявічюс запропонував оподаткувати компанії з бізнесом у РФ для допомоги Україні. За його словами, "дуже важливо знайти джерела фінансування, які б використовували якомога менше європейських платників податків".

Також УНІАН повідомляв, що країни G7 запропонували "цікавий" варіант використання активів РФ на користь України. За інформацією Bloomberg, союзники могли б продати боргові зобов'язання, щоб внести вклад у відновлення зруйнованої війною країни, використовуючи заморожені активи в якості застави.

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